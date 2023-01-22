وزير خارجية إيطاليا يشكر الرئيس السيسي: علاقتنا مع مصر تاريخية وقديمة

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطو نيو تاياني، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، على اللقاءات المهمة التي عُقدت، اليوم، وهي بالفعل تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا: «علينا أن نعمل معا، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة خاصة في منطقة الشرق المتوسط، بدءًا بظاهرة الهجرة إلى إيطاليا، لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية».

وأضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز» مع نظيره المصري سامح شكري: «هناك حتى اليوم نرى توترًا كبيرًا وعلينا أن نتوصل لاتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات في ليبيا، ومن المهم أن يكون هناك تعاون بين الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا، ومصر دولة مهمة للغاية، ومهمة للتعاون وتبادل الاراء حتى نصل إلى حل إيجابي للقضية الليبية، وهذا سيصب في حل قضية الهجرة غير الشرعية».

وأوضح وزير خارجية إيطاليا، أنّ مصر تقوم بأنشطة عديدة وقوية لمنع الهجرة غير الشرعية ونحن مستعدون لاستقبال المهاجرين الشرعيين من مصر، وقد أعلنا عن طرق تدريب المهاجرين الشرعيين واحتمالات أن يأتي الطلاب من دول غير أوروبية إلى إيطاليا للدراسة في روما.