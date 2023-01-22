مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: إيطاليا ممتنة لمصر بسبب دورها في محاربة الإرهاب

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ هناك علاقات ثنائية تجمع مصر وإيطاليا في صناعات مهمة تدعمها إيطاليا وملف أمن الطاقة والاكتشافات الغازية التي تقوم بها شركة إيني؛ ما يوفر بعدا مهما لأمن الطاقة في أوروبا؛ نظرا للعلاقات الوطيدة بين القاهرة ودول أوروبا.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «هناك أيضا قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار مرتبطة بالهجرة غير الشرعية والإرهاب ودور مصر مهم وحاسم في مواجهة هذه الظاهرة بما تملكه من مؤسسات وسطية معتدلة تقدم حرية الاعتقاد على غيرها من الأفكار والمبادئ الهدامة».

فكر مصري جيد في مواجهة الإرهاب

وتابع أن إيطاليا وأوروبا كلها ممتنة لمصر بسبب دورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر ترفع فكرا جديدا في مواجهة هاتين الظاهرتين عبر دعم الاستثمار والتنمية لأن المواطن في إفريقيا إذا كان له أمل في بلده وفرصة لعمله وحياته فلن ينزح إلى أوروبا، وهو ما يؤكد أهمية مواجهة الإرهاب بالتمكين الاقتصادي والاستثمار.