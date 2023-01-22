مدير مكتبة الإسكندرية لـ قصواء الخلالي: نستقبل 45 ألف زائر مصري وأجنبي شهريا

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنّ المكتبة تعتمد على نظام التعاقد وليس الوظيفة، موضحًا أن بالمكتبة 2300 موظف، سواء في المكتبة الأم أو المركز التراثي الثقافي الموجود في القرية الذكية أو بيت السناري وسفارات المعرفة المنتشرة في كل جامعات مصر.

تعميم سفارات المعرفة في الجامعات المصرية

وأضاف زايد خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن المكتبة تعمل على تعميم سفارات المعرفة في الجامعات المصرية ومنها الجامعات الخاصة، كما أن المكتبة تعرض بالقرية الذكية التراث المصري والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة: «نعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترات وزيارات معينة، كما نعرض التراث الأثري القديم وسيرة ذاتية لأحد المفكرين المصريين، وكل هذه الأمور موثقة، وزوار المكتبة يطلعون على هذه العروض».

دخل المكتبة يختلف من فترة لأخرى

وأشار، إلى أن دخل المكتبة يختلف من فترة لأخرى، إذ يدفع الزائر الأجنبي 5 دولارات لدخول المكتبة، ويزور المكتبة ما بين 300 و700 زائر أجنبي في اليوم الواحد، مقابل 900 إلى 1500 زائر مصري في اليوم الواحد أيضا، لافتًا إلى أن أكثر من 30 ألف مصري يزورون المكتبة شهريا، مقابل 12 إلى 15 ألف زائر أجنبي.