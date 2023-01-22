كبير الآثريين لـ يوسف الحسيني: افتتاح المتحف المصري الكبير بعد نقل مقتنيات توت عنخ أمون

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، إن تاريخنا من العلاقات السياسية والثقافية مع فرنسا ممتد من زمن بعيد، وأرسلنا تابوب رمسيس الثاني إلى معرض رمسيس، متابعا: «في عهد الملوك اضطر الكهنة إلى نقل توابيت الملوك المهمة لأماكن أخرى حرصا عليها من السرقة».

وأوضح «شاكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن المتحف يضم عددا من القطع المختارة للقطط المكتشفة في سقارة لأن القانون المصري لا يسمح بسفر جسد المومياوات البشرية، لافتا إلى أن معرض توت في 2019 حقق 1.4 مليون زائر: «الشعب الفرنسي والحكومة تهتم بالآثار بشكل كبير ويقدسون الحضارة المصرية ونعتبرها فرصة للترويج لحضاراتنا المصرية ودعاية للمتحف المصري الكبيرة».

ترويج سياحي مهم لمصر

وأشار الدكتور مجدي شاكر إلى المعرض يمثل ترويج سياحي مهم لمصر في العديد من الدول، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير سيتحدد موعد افتتاحه بعد نقل مقتنيات توت عنخ أمون، وهناك احتفالية ضخمة ستقام عند نقل ماسك توت عنخ أمون الذي يعتبر أهم قطعة أثرية على مستوى العالم وزنها 11 كيلو من الذهب الخالص.

حفل أسطوري

وأكد كبير الآثريين، أن المتحف من المقرر افتتاحه في 2023 بحفل أسطوري يُدعى إليه كبار رؤساء وحكام العالم، ويليه احتفال شعبي، ومن المقرر أن تغطي جميع وسائل الإعلام العالمية الحدث خاصة وأنه المتحف الأغلى والأغنى على مستوى العالم.