مؤلف موسيقى «تيتانيك» لـ«الوطن»: عشق الجمهور لألحان الفيلم سبب سعادتي

أعرب العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان، عن سعادته البالغة بشأن تأليف المقطوعات الموسيقية، التي كانت ضمن أحداث الفيلم الشهير «تيتانيك».

كواليس المقطوعات الموسيقية لفيلم «تيتانيك»

وقال ريتشارد كلايدرمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يصبح سعيدا بشكل لا يوصف عندما يرى ابتسامة الجمهور، عند سماعهم لمقطوعات وألحان فيلم «تيتانيك» وعشقهم لها، موضحا أن هناك العديد من الذكريات المرتبطة بالفيلم ستظل معه حتى نهاية عمره، فهو مغرم بها منذ أن بدأ في تأليفها، «الجمهور حين يسمعها يتذكر المشاهد الرومانسية التي كانت ضمن أحداث الفيلم».

وأضاف «كلايدرمان» أنه يحب عرض صور من أحداث فيلم «تيتانيك»، حين تعزف إحدى المقطوعات الموسيقية الخاصة بها، لأن هذا يضع الجمهور في حالة من استعادة الذكريات.

من هو العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان

الجدير بالذكر أن العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 150 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 40 دولة على مستوى العالم، كما يعد أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، كما لديه 267 ألبومًا ذهبيًا و70 ألبومًا بلاتينيًا.

وكان أحيا العازف الفرنسي ريتشارد كلايدرمان، عازف موسيقى «titanic»، الحفل الخيري السنوي الذي يقيمه المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي BGIICC أول أمس السبت.