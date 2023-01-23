«صحة المنوفية»: علاج أكثر من 174 ألف مواطن على نفقة الدولة في 2022

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن المحافظة شهدت علاج أكثر من 174 ألف مواطن على نفقة الدولة، خلال عام 2022، إذ جرى الانتهاء من إجراء عدد كبير من العمليات على مستوى المستشفيات العامة والمركزية بجميع المراكز والمدن، بجانب المستشفى التعليمي والمستشفى الجامعي بشبين الكوم .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لـ «الوطن»، أن إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية، قامت بمراجعة فواتير المستشفيات، الورقية والإلكترونية، للمرضى الذين استفادوا من العلاج على نفقة الدولة.

مناظرة 264 حالة عبر الفيديو كونفرانس

وأوضح أنه جرت مناظرة 264 حالة عبر وحدة «الفيديو كونفرانس» مع المجالس الطبية المتخصصة، مؤكداً توفير كل الاهتمام لدعم المواطنين وتوفير العلاج لهم وتسهيل الإجراءات، في إطار توجيهات الدولة بتوفير كل الرعاية للمرضى.

تطوير مستشفيات المنوفية

وأشار إلى أن محافظة المنوفية، تشهد تطويرا كبيرا في المنظومة الصحية على مستوى إنشاء مستشفيات جديدة، مثل الشهداء والسادات وأشمون وأورام منوف، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الموجودة من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة وخزانات الأكسجين وإضافة أسرة وغرف عناية جديدة.