تفاصيل علاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة.. «لم يتقرر سفره للخارج»

كشف الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل علاجه على نفقة الدولة، موضحًا أنّ أحد مستشاري وزارة الصحة تواصل معاه هاتفيًا، واستقبله في عيادته.

يأتي ذلك استجابة له بعدما كشف عن حالته الصحية عبر وسائل الإعلام مؤخرًا، خاصة أثناء حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس» عبر شبكة تليفزيون الحياة.

عمرو: خضعت لبعض الفحوصات الطبية

وقال عمرو محمد علي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه خضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد حالته الصحية، ومن المُقرر استكمال الفحوصات خلال الأيام القليلة المُقبلة، وبناءً عليها سيضع الفريق الطبي المُعالج له خطة علاجية له، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد السفر خارج البلاد في ضوء رحلة العلاج من عدمه.

عمرو الليثي كان على تواصل دائم معي

وأشار الفنان إلى أنّ عمرو الليثي، كان يُتابع معه هاتفيًا طوال اليوم، لتسهيل أي إجراءات له، موجهًا الشكر له والتقدير على جهوده، ودوره حتى الاستجابة لعلاجه على نفقة الدولة.