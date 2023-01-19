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تفاصيل علاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة.. «لم يتقرر سفره للخارج»

كتب:

أحمد حسين صوان
02:44 ص | الخميس 19 يناير 2023
عمرو محمد علي

عمرو محمد علي

كشف الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل علاجه على نفقة الدولة، موضحًا أنّ أحد مستشاري وزارة الصحة تواصل معاه هاتفيًا، واستقبله في عيادته.

يأتي ذلك استجابة له بعدما كشف عن حالته الصحية عبر وسائل الإعلام مؤخرًا، خاصة أثناء حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس» عبر شبكة تليفزيون الحياة.

عمرو: خضعت لبعض الفحوصات الطبية

وقال عمرو محمد علي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه خضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد حالته الصحية، ومن المُقرر استكمال الفحوصات خلال الأيام القليلة المُقبلة، وبناءً عليها سيضع الفريق الطبي المُعالج له خطة علاجية له، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد السفر خارج البلاد في ضوء رحلة العلاج من عدمه.

عمرو الليثي كان على تواصل دائم معي

وأشار الفنان إلى أنّ عمرو الليثي، كان يُتابع معه هاتفيًا طوال اليوم، لتسهيل أي إجراءات له، موجهًا الشكر له والتقدير على جهوده، ودوره حتى الاستجابة لعلاجه على نفقة الدولة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.