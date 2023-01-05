تطوير 63 منشأة طبية وعلاج 124 ألف حالة على نفقة الدولة بسوهاج

انتهت وزارة الصحة من تجديد وصيانة العديد من المباني الصحية بمحافظة سوهاج، منها وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج ومستشفى برديس بمركز البلينا وتطوير وحدة الغسيل الكلوي وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفير وحدات لطب الأسرة بقرى أم دومة بمركز طما وقرية الكوامل بحري.

كما وصل عدد الأسرة بمستشفيات محافظة سوهاج إلى 4125 سريرًا بعد تطوير 63 منشأة طبية و29 مركزًا للغسيل الكلوي، كما أنفقت الدولة 373,8 مليون جنية تكلفة علاج 124 ألف حالة على نفقة الدولة بسوهاج.

حياة كريمة تطور قطاع الصحة بالكامل بسوهاج

كما شملت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تطوير قطاع الصحة بأكمله، وفقًا لحديث شريف أبو سحلي مسؤول وحدة حياة كريمة بسوهاج، حيث بلغ عدد الوحدات الصحية بالمبادرة لـ 154 وحدة بينها 110 وحدات جديدة و44 تم رفع كفائتها، وإنشاء 25 مركزًا طبيًا و8 مستشفيات بمراكز المراغة والمنشاة والعسيرات والبلينا وجرجا وطما وساقلتة ودار السلام، و35 نقطة إسعاف بينها 27 نقطة جديدة و8 تم تجديدها.

خدمات ووحدات طبية جديدة بقرى سوهاج

وأضافت وزارة الصحة عدة خدمات جديدة بالوحدات الصحية المطورة، منها متابعة صحة المرأة ووحدات الأم والجنين والسمع، ونادي الأسرة والعيادات الخارجية فضلًا عن خدمات الأشعة والتحاليل.