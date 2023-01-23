روسيا تتصدى لأهداف فوق مدينة «بيلجورود» المتاخمة للحدود مع أوكرانيا

تصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لأهداف فوق مدينة «بيلجورود» الواقعة على بعد 40 كيلو مترًا شمال الحدود مع أوكرانيا، وفي المنطقة المحيطة بها، وأعلن حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، عدم وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ضابطان أوكرانيان منشقان يسلمان معلومات هامة إلى الجيش الروسي

وفي سياق متصل، انشقا ضابطان من وحدة النخبة في القوات الخاصة الأوكرانية، وسلما نفسيهما، وفقا لما أعلنه رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام».

بدوره، أشار القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشيلين، عبر «تليجرام»، إلى محاولة الجيش الأوكراني قبل انسحابه من مدينة «سوليدار»، تدمير مناجم الملح.

من جانبه، أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن اعتقاده أنه في الأزمة الحالية، تحتاج «كييف» إلى إمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء وصد ضربات «موسكو»، مضيفة لصحيفة «الدياريو» الإسبانية، أن «برلين» تقف ضد المبادرات الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفي وقت سابق، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمساعدة «كييف» طالما لزم الأمر، وبدعم الجهود الخاصة بمحاكمة «مجرمي الحرب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تأكيد «ألماني فرنسي» بالتزام البلدين بالشراكة عبر الأطلسي

أكدت ألمانيا وفرنسا، التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي يظل حجر الزاوية للأمن الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مجلس الوزراء «الفرنسي الألماني»، في بيان مشترك، عقب اجتماع اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في «قصر الإليزيه»، أمس الأحد، إن «برلين» و«باريس»، تعتزمان إجراء تدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا من أجل دعم الحلفاء الشرقيين.