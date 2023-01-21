مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني بـ111 صاروخا على مدينة «دونيتسك»

قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، إن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات على خطة المواجهة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأسفر قصف أوكراني بـ111 صاروخا وقذيفة من عيار 152 و155 ملم، وراجمات الصواريخ خلال 24 ساعة، على مدينة «دونيتسك» وضواحيها عن مقتل 3 أشخاص وتضرر 8 منازل، إضافة إلى منشأتين مدنيتين للبنية التحتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن»: التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا لا يزال قائما

من جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان وزيرها أنتوني بلينكن، إن التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا لا يزال قائما ويتعزز دائما، مشيرا في كلمة بـ«جامعة شيكاغو»، إلى تأييد كل من الحزبين «الديمقراطي والجمهوري» في «الكونجرس» مواصلة دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين في«البيت الأبيض»، إن الدول الغربية ستقدم لـ«كييف» كل ما تحتاج إليه من المساعدات العسكرية.

بدورها، أشارت «واشنطن»، إلى أن ظهور سفينة روسية بالقرب من «جزر هاواي» في المحيط الهادئ لا يعتبر أمرا غير اعتيادي، موضحة على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي، إن بلادها تأخذ هذه التطورات على محمل الجد.

ووجهت السلطات القضائية الأمريكية، اتهاما لرجل أعمال يحمل الجنسية الروسية والسويسرية فلاديسلاف أوسيبوف، بالتورط في التحايل على العقوبات، وأوضحت وزارة العدل في بيان، ‘ن التهم الموجهة إلى أوسيبوف، وكلرجل الأعمال البريطاني ريتشارد ماسترز، تتعلق باليخت «تانجو»، الذي يملكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبرج.

وفي النرويج، غرمت السلطات، اثنين من البحارة الروس في «كيركينيس» بـ 5 آلاف كرونة نرويجية «حوالي 35 ألف روبل»، بسبب ارتدائهما زيا يحمل ألوان العلم الروسي ما أزعج السكان المحليين واللاجئين من أوكرانيا.

«أمستردام» ستشتري 100 مدفع رشاش مضاد للطائرات لصالح «كييف»

وفي هولندا، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، في رسالة للوزيرة كايسا أولونجرين، إلى برلمان بلادها،عزم «أمستردام» تزويد «كييف» بنظامي دفاع جوي «باتريوت» وصواريخ لها، فيما سيتم تنفيذ عمليات التسليم بالاشتراك مع «واشنطن» و«برلين».

وستساعد هولندا، في تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على استخدام هذه المجمعات، فيما ستشتري «أمستردام» 100 مدفع رشاش مضاد للطائرات من التشيك لصالح «كييف».