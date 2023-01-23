ضبط 3 طالبات منازل بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش بالموبايل في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، منذ قليل، أنه جرى ضبط ثلاث طالبات في الصف الأول الثانوي منازل بمدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات يقمن بالغش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء امتحان مادة التاريخ في الفترة الثانية لأداء الامتحان.

تحويل الطالبات للتحقيق

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، أنه تم إحالة الواقعة للشئون القانونية فور الضبط أمس، والتحقيق مع الطالبات بخصوص واقعة الغش أثناء أداء الامتحان، وأوضح أنه سبق وتم التنبيه على الطلاب وجميع أولياء الأمور بشأن عدم حيازة الهاتف المحمول وأهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية والتي تساعد على الغش أثناء الإمتحان لافتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات .

التعليم تهيب بالالتزام بضوابط الامتحانات

وأهاب وكيل تعليم مطروح في بيان بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم.

تطبيق اللوائح والقوانين بالامتحانات

وذكر وكيل وزاره التربية والتعليم ان هناك متابعة يومية لجميع لجان الامتحانات المنعقده على مستوى جميع الإدارات التعليمية في محافظة مطروح في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوه ويجري تطبيق جميع اللوائح والقوانين المعمول بها في نظام المراقبه والامتحانات.