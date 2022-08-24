التعليم: ضبط 6 حالات غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ الدور الثاني للثانوية العامة

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، إذ أدى طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان مادة الفيزياء بإجمالي 30 ألفًا و913 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، بإجمالي 16 ألفًا و345 طالبًا وطالبة.

كما أدى طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية. كما أدى 3 طلاب من مدارس المكفوفين مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وحرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

تأمين جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة

كما أكّد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمَّنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، إذ رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتمّ التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أنَّ غدًا الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 46 ألفًا و195 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشعبتي العلوم والرياضة مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).