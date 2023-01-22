امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. ضبط حالة غش في «اللغة الإنجليزية»

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

امتحانات الشهادة الإعدادية.. ختم جميع أوراق الأسئلة الزائدة

وفي اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ولجنة مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على منع دخول أجهزة المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجان، كما تابع رئيس اللجنة والتأكد من الإجراءات التي اتخذت؛ للحفاظ علي سرية الامتحانات، والتأكد من ختم جميع أوراق الأسئلة الزائدة والتأكد منها، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من المديرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية.. ضبط تليفون محمول

وفي سياق متصل، رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، محاولة غش بالمحمول بامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم وتم تطبيق قانون رقم 205/2022 والقرار الوزاري رقم 34 الخاص بالإخلال بالامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة لحيازتها تليفون محمول ومحاولة الغش باستخدامه.

وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أثنى على الجهد المبذول من جميع القائمين داخل اللجان، في سبيل توفير الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب.

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة إنعقاد غرفة عمليات اليوم الثالث للشهادة الإعدادية (الدور الأول) للعام الدراسي 2022/2023 والعمل على قدم وساق؛ لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات داخل لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتدخل السريع وتذليل كل عقبات.