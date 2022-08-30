«التعليم»: 5 حالات غش في ختام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية «العلوم» امتحان مادة الأحياء، بإجمالي 9 آلاف و611 طالبًا/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية «الرياضيات» مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» بإجمالي ألفين و823 طالبًا/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 4 آلاف و745 طالبًا/ طالبة.

كما أدى 8 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات، مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء والفيزياء»، و6 طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ «ورقة ثانية».

وزير التعليم يوجه الشكر للمشاركين في امتحانات الدور الثاني

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير الشكر لكل الجهات المعنية التي شاركت في العملية الامتحانية، كما وجه الشكر للمديريات التعليمية على مجهودهم وتوفير أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» بهذا الشكل المنضبط.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووجّه «عبدالحكم» المديريات التعليمية بضرورة تجميع مجلدات المفاهيم، وإرسالها إلى مقر المديريات والحفاظ عليها، مشددًا على سرعة إرسال أوراق الإجابة وتأمينها حتى تصل إلى لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل مديرية.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.