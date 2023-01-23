اعرف عقوبة إنشاء أدوار جديدة دون ترخيص في قانون البناء الموحد

يلجأ بعض مالكي المباني إلى إنشاء أدوار جديدة أو تعلية أخرى بدون ترخيص، وهى الظاهرة المنتشرة كثيرًا خاصة في المحافظات ذات الطابع الريفي، وهو ما يتصدى له قانون البناء الموحد، بوضع عقوبات صارمة لارتكاب هذه المخالفات.

عقوبة المخالفة

وفي المادة رقم 99 في مشروع القانون، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك في حالة الإخلال بأي من المواد الآتية «17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة».

قانون البناء الموحد

وفي نص المادة من 39 من الفقرة الأولى، نص القانون على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، والأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.