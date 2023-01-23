قناة القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء في باكستان بعد تعطل الشبكة الوطنية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن شبكة الكهرباء الوطنية في باكستان تعرضت لعطل كبير، تسبب في انقطاع التيار عن 220 مليون شخص على مستوى البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

جاري العمل على إصلاح الشبكة

وأوضحت القناة، أن وزارة الطاقة الاتحادية في باكستان، ذكرت في بيان لها، أنه وفقًا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية لفقد الترددات، ما تسبب في حدوث عطل كبير وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة.

الكهرباء أُعيدت إلى عدد محدود من الشبكات

وقالت الوزارة إن الكهرباء أُعيدت إلى عدد محدود من الشبكات في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور، والجهود جارية لإعادة التيار إلى أجزاء مختلفة من البلاد، ويعد انقطاع التيار الكهربائي اليوم، هو الأكبر في باكستان منذ عام 2021، عندما غرقت البلاد في الظلام لساعات، بعد انخفاض مفاجئ في التردد أصاب شبكة نقل الطاقة.