انقطاع الكهرباء عن باكستان بأكملها.. عطل في الشبكة السبب

أعلنت وزارة الكهرباء الباكستانية، انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد بسبب عطل في الشبكة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المرة الثانية خلال 3 أشهر

وهذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر التي تتعرض فيها باكستان لانقطاع كبير في التيار الكهربائي.

ومن بين المدن المتضررة: «كراتشي» و«لاهور» و«إسلام أباد» و«بيشاور» و«كويتا»، فيما قال وزير الكهرباء الباكستاني خرم داستاقر، إن هذه ليست أزمة كبيرة.

وحدات توليد الطاقة تغلق مؤقتًا في الشتاء ليلاً كإجراء اقتصادي

وأضاف داستاقر، في حديث لقناة «جيو نيوز» الباكستانية، إن وحدات توليد الطاقة تغلق مؤقتًا في الشتاء ليلاً كإجراء اقتصادي لتوفير تكاليف الوقود، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء الباكستانية بدأت في ترميم بعض محطات الكهرباء في «تربيلا» و«ورساك».

وفي أكتوبر من العام الماضي 2022، تعرضت «كراتشي» و«حيدر أباد» و«كويتا»و«فيصل أباد» لانقطاع التيار الكهربائي، فيما قالت وزارة الكهرباء الباكستانية في ذلك الوقت، إن ما يقرب من 8000 ميجاواط من الكهرباء انقطعت عن العمل.