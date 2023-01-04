باكستان تصدر إجراءات جديدة لترشيد الطاقة.. أبرزها إغلاق المطاعم في العاشرة مساء

أمرت السلطات الباكستانية المراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 8:30 مساء، وذلك في إطار إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

باكستان تستورد النفط بتكلفة 3 مليارات دولار سنويا

كما قررت السلطات الباكستانية، إغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في العاشرة مساء، ويأتي ذلك ضمن توقعات الحكومة بأن هذه الإجراءات تساعد في توفير الطاقة، وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، إذ أن توليد معظم الكهرباء في البلاد يجري من خلال استخدام وقود مستورد.

وفي سياق متصل، تجري باكستان التي تعاني من ضائقة مالية حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، وتعتقد الحكومة أنها تؤدي إلى زيادة التضخم، وفي أغسطس الماضي، أصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة لبكستان بقيمة 1.1 مليار دولار، وتوقفت المحادثات بين الطرفين منذ ذلك الوقت.

فيضانات باكستان كبدت اقتصادها 40 مليار دولار

وأشارت باكستان إلى أن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد خلال الصيف الماضي تسببت في أضرار جسيمة كبدت الاقتصاد 40 مليار دولار؛ الأمر الذي جعل الحكومة تواجه صعوبة في الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما في ذلك زيادة أسعار الغاز، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة.