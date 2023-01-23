نصائح لتقليل خطر الإصابة بالخرف.. «غذاء متوازن والنوم 7 ساعات»

الخرف هو تدهور القدرة على التفكير في وقت مبكر قبل مرحلة الشيخوخة، ويؤثر هذا بالطبع على الفهم والحساب والتعلّم والحديث وتقدير الأمور، ورغم أنه لا يطال الوعي إلا أن قد يؤثر على تدهور القدرة على ضبط العاطفة أو السلوك الاجتماعي والحماس.

وقال البروفيسور جوناثان شوت، كبير المسؤولين الطبيين في Alzheimer’s Research UK، إنّ الخرف هو أكثر عواقب الشيخوخة التي يخشاها الناس، لذا يرغبون في معرفة ما يمكنهم فعله حيال مخاطرها، مشيراً إلى أن 30% فقط من الناس يعرفون أن هناك أمور يمكنهم القيام به لتقليل مخاطر الخرف، وهناك بعض الأشخاص مصابون بالخرف وراثيا، لكن 40% من مخاطر الإصابة بالخرف يمكن التغلب عليها، بحسب نقلته «روسيا اليوم».

خطوات تقليل الإصابة بالخرف

ولتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، لا بد من الحفاظ على صحة الدماغ الجيدة، والعناية بالسمع والتواصل الاجتماعي، والانخراط في تحديات يومية للحفاظ على نشاط الدماغ، والحفاظ على اللياقة، والنوم 7 ساعات ليلا، وتناول غذاء صحي متوازن، والإقلاع عن التدخين، وشرب ماء كافي، والحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول وضغط الدم والسكري، والعناية بالصحة العقلية والسمع، والبقاء نشطا اجتماعيا وبدنيا.

وأظهرت دراسة أخرى، أن التعليم المستمر في الشباب وتجنب إصابات الرأس وتقليل التعرض للهواء الملوث، يساعد أيضا في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الشخص، كما وجد استطلاع أجرته YouGov، أنّ الأشخاص يقصرون في الخطوات التي يمكنهم القيام بها بأنفسهم لتقليل المخاطر.

أسباب حدوث الخرف

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في حديث سابق لـ«الوطن»، إنّ الخرف نوعان، الأول يحدث نتيجة قصور في الدورة الدموية المخية أو تصلب شرايين المخ، فتقل الذاكرة بالنسبة للأحداث القريبة بينما يتذكر الأحداث القديمة بصورة مبالغ فيها، أما النوع الثاني يحدث نتيجة ضمور خلايا الرمادية للمخ، وينتشر النوع الثاني في أوروبا أكثر من الدول العربية بسبب كثرة شرب الكحوليات.