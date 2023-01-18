باحثون بريطانيون يطورون دليلا لتقليل الإصابة بأمراض الخرف

حث باحثون في بريطانيا المواطنين على إتباع عدة نصائح، يجزمون بأن لها تأثيرا مباشرا في تقليل احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض الخرف الأخرى، والمرتبطة بالتقدم في العمر، وفقا لشبكة «بي بي سي».

نصائح للوقاية من تآكل خلايا المخ

وقال الباحثون، في منظمة أبحاث الزهايمر البريطانية، إنهم طورا دليلا علميا جمعوا فيه نصائحهم، تتضمن الكيفية وأفضل السبل التي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامتنا من تلك الاضطرابات الصحية، على أن يكون العمل بها كما يوصون من مرحلة أواسط العمر، وأشاروا إلى أنهم أنتجوا 12 نصيحة للوقاية من تآكل خلايا المخ.

وأبرز ما شملته هذه النصائح، ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم يوميا، والإقلاع عن التدخين، وإجراء فحوصات السمع بانتظام، إلى جانب عدم التخلي عن البقاء في حالة نشاط بدني وذهني واجتماعي بقدر الإمكان.

علاج «إتش آر تي» يحقق ذاكرة أفضل لدى النساء

وفي وقت سابق، كشفت دراسة طبية حديثة أن العلاج التعويضي الهرموني يمكن أن يمنع مرض ألزهايمر لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة به أكثر من غيرهن، في حين قال باحثون بريطانيون إنّ العلاج المعروف باسم «إتش آر تي» يحقق ذاكرة أفضل لدى النساء اللاتي تحملن جين «APOE4»، الذي يعتبر أقوى عامل يسبب خطر الإصابة بالمرض.