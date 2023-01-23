شرطة لوس أنجلوس تعلن العثور على جثة منفذ مجزرة كاليفورنيا بعد انتحاره

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة منفذ حادث إطلاق النار والقتل الجماعي، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا أمس، وذلك خلال الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة في مدينة «مونتيري بارك»، بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أنه تم العثور على جثة منفذ المجزرة في شاحنة منوهة إلى أنه أطلق النار على نفسه موضحة أن دوافعه لارتكاب الجريمة لا تزال غامضة.

منفذ الجريمة مات منتحرا

وأشارت الشرطة إلى أن منفذ الهجوم المنتحر من أصول آسيوية وعمره 72 عاما، منوهة إلى عثورها على سلاح الجريمة بالقرب من جثة القاتل في الشاحنة بحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

ووقع إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء السبت وهو بداية المهرجان الذي يستمر يومين، ويعد من أكبر أحداث السنة القمرية الجديدة في جنوب كاليفورنيا.

10 قتلى في الحادث

فيما قال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا إن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات بعضهم حالته خطيرة.

الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار

فيما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس الأعلام في المباني العامة، حدادا على ضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.