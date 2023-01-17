تفاصيل إطلاق نار بكاليفورنيا: رضيع من بين 6 قتلى.. ونجاة امرأتين (صور وفيديو)

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادثا جديدا لإطلاق نار، تشهده البلاد بشكل يومي، وأمس الاثنين، قُتل 6 أشخاص بينهم رضيع، في إطلاق نار وسط ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن من بين ضحايا حادث إطلاق النار في وسط ولاية «كاليفورنيا»، أم تبلغ من العمر «17 عاما» ورضيع«6 أشهر» وامرأة مسنة قتلوا برصاص في الرأس، موضحة أن الحادث وقع في جوشين، بـ«مقاطعة تولير»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار مكتب شريف «مقاطعة تولير» في بيان، إلى استدعاء مسؤولي التحقيقات إلى منزل في المربع السكني رقم 6800 طريق هارفست بعد الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي بعد سماع طلقات متعددة.

وقبل 7 أيام، أجرت السلطات الأمنية، أمر تفتيش في المنزل الذي شهد حادث إطلاق النار بحثا عن المخدرات، أسفر عن اعتقال واحد ومصادرة أسلحة وماريجوانا وميثامفيتامين، وفقا لما ذكرته صحيفة«لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.

بدورها، أوضحت قناة «أيه بي سي 7» الأمريكية، أن عند وصول قوات الشرطة لموقع حادث إطلاق النار، عثر عناصرها على بعض الضحايا في الشارع، وآخرين في المنزل، فيما نجت امرأتان من الحادث.

العثور على 3 قتلى داخل المنزل

وأوضح قائد شرطة المقاطعة، مايك بودرو، إن عناصر الشرطة وجدوا ضحيتين في الشارع وشخص ثالث قتل برصاصة في مدخل المنزل، مشيرا في إفادة صحفية، إلى العثور على 3 قتلى آخرين داخل المنزل، بينهم رجل كان على قيد الحياة لكنه توفي لاحقًا في المستشفى.

وتعتقد السلطات الأمنية بوجود اثنين على الأقل من المشتبه بهم في حادث إطلاق النار الذي وقع وسط ولاية «كاليفورنيا» في الوقت الحالي، فيما أعرب بودرو، في إفادة صحفية، عن عدم اعتقاده أن الواقعة من قبيل العنف العشوائي.

وأضاف بودرو، أن العائلة كانت مستهدفة، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد بوجود كارتل مخدرات متورط في الحادث، وهناك تحقيقات بشأن المخدرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.