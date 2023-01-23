إصابة 12 شخصا في إطلاق نار بولاية «لويزيانا» الأمريكية

أصيب 12 شخصًا من بينهم حالة حرجة جراء إطلاق نار في ملهى ليلي في مدينة «باتون روج» بولاية «لويزيانا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبحث الشرطة عن مشتبه به واحد على الأقل متورط في حادث إطلاق النار في ملهى ليلي بـ«باتون روج»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إطلاق النار في «باتون روج» هجومًا مستهدفًا

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة، إن حادث إطلاق النار في «باتون روج» كان هجومًا مستهدفًا وليس عملًا عشوائيًا، وأشار قائد شرطة «باتون روج» مورفي بول في مؤتمر صحفي، إلى استهداف شخص ما على وجه التحديد وإصابة آخرين في الحادث، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وفي ولاية «كاليفورنيا» الواقعة غربي البلاد، عثرت أجهزة الشرطة، على جثة رجل داخل شاحنة بيضاء يعتقد أنها للمشتبه به بإطلاق النار في مدينة «مونتيري بارك» التي تقطنها غالبية آسيوية بـ«لوس أنجلوس».

وأمس الأحد، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، على إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة «مونتيري بارك»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، حاولت الشرطة الأمريكية في مدينة «تورانس» إيقاف شاحنة بضائع بيضاء تتناسب مع وصف سيارة على خلفية إطلاق النار الجماعي بـ«استوديو للرقص» في «مونتيري بارك»، فيما أصدر الضباط أوامر للراكب بالخروج من الشاحنة، وسمعوا ما يعتقدون أنه صوت السائق يطلق النار على نفسه.

شرطة «لوس أنجلوس»: منفذ هجوم «مونتيري بارك» عمره 72 عاما

ونشرت الشرطة الأمريكية صورة، لشخص آسيوي عبرت عن اعتقادها أنه منفذ حادث مساء أمس الأول السبت، وقال قائد شرطة مقاطعة «لوس أنجلوس» روبرت لونا، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق النار ربما يكون آسيويا، عمره بين 30 الى 50 عامًا، مضيفًا في مؤتمر صحفي، أن السلطات لم تحدد بعد نوع السلاح المستخدم بالهجوم، ولا تعتقد أنه كان بندقية هجومية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، أشارت شرطة «لوس أنجلوس»، إلى أن منفذ هجوم «مونتيري بارك» من أصول آسيوية وعمره 72 عاما.