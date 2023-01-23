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«الضرائب»: تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية للتيسير على الممولين

كتب:

حسن عثمان
10:52 ص | الإثنين 23 يناير 2023
مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على القيام بعمل تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) للتيسير على الممولين ، وضبط التعاملات معهم حيث تم استحداث شاشة إنشاء المدفوعة من خلال الممول خصوصا مع بدء تطبيقها على مركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري.

الالتزام بسداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات)

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه على الممولين التابعين للمراكز الضريبية الخمسة ( مركز كبار ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري )الالتزام بسداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات)، وكافة تعاملاتهم مع المصلحة بدلالة رقم المطالبة ، لافتًا إلى أن سداد الضريبة بدلالة رقم المطالبة التي تصدر يتم من خلال بطاقات الائتمان ، أو البنوك ، ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أومن خلال نقاط البيع الحكومية POS المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة الموجودة بالمراكز الضريبية.

ولفت " مختار توفيق " إلى أنه لن يستطيع ممولوا هذه المراكز الضريبية سداد الضريبة عن (المديونيات / المتأخرات ) إلا من خلال إنشاء مطالبة على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والحصول على رقم المطالبة.

تنظيم ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه يتم تنظيم ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية من الأحد للخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

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