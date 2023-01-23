«الزراعة»: تخفيضات تصل إلى 45% على السلع ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمنسق العام للمنافذ إن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، تجسيد للمبادرة الأكبر التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من عامين، وهي المعنية بمحاربة الغلاء وضبط الأسعار داخل الأسواق، حيث أن المبادرة تعمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع وزارة الزراعة المملوكة لها على مستوى الجمهورية، سواء كانت مزارع إنتاج نباتي أو إنتاج حيواني بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق من 20% إلى 30% وبعض السلع تصل التخفيضات فيها إلى 45%.

منافذ ثابتة بمقرات وزارة الزراعة

وأضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن المبادرة ترتكز على عدة محاور، أولها يتم تنفيذ المبادرة من خلال منافذ ثابتة موجودة بمقرات وزارة الزراعة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات، وعددها 243 منفذا، وهذه المنافذ يزيد عددها تدريجيا، ففي عام 2020 كانت 110 منافذ، وفي عام 2021 وصلت إلى 171 منفذا، وهذا العام 243 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، وهناك خطة ورؤية للوصول بعدد المنافذ إلى 300 منفذ منتصف عام 2023، لرفع العبء عن كاهل الشعب المصري وتقديم منتجات بأسعار تنافسية.

منتجات وزارة الزراعة لها ميزة نسبية وبأسعار أقل وجودة أعلى

وشرح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن منتجات وزارة الزراعة لها ميزة نسبية وبأسعار أقل وجودة أعلى من مثيلاتها بالأسواق، حيث تكون هذه المنتجات من المزارع مباشرة للمواطن، دون وجود حلقات تسويقية ودون وجود وسطاء وتجار، موضحا أن سمك البلطي درجة أولى سعره ضمن المبادرة 38 جنيها، مقابل 70 جنيها في الأسواق الخارجية ويتم نقله للمنافذ مباشرة من مزارع كفر الشيخ، والبلطي الدرجة الثانية الأقل حجما يصل سعره إلى 31 جنيها.