أسعار البيض واللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة

تواصل وزارة الزراعة يوميًا، ضخ جميع المواد الغذائية في كل منافذها، بأسعار أقل بنحو 40% من الأسعار في المحلات والسلاسل التجارية الأخرى.

وبالنسبة لـ أسعار المواد الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة، في عدد كبير من الأحياء والمدن والمحافظات بأنحاء الجمهورية، تطرح بقيمة أقل من المحلات التجارية في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح بين 30- 40%، وذلك على جميع المنتجات والمواد الغذائية المطروحة، وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة الزراعة، ضمن خطة الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال توفير المواد الغذائية، في كل المنافذ.

تملك وزارة الزراعة، عدد كبير من المنافذ الثابتة والمتحركة، فى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل عددها حتى الآن نحو 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية.

أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

- كيلو اللحم البلدي 155 جنيهًا.

- اللحم الضاني 145 جنيهًا.

‎- شرائح البانيه الطازجة 110 جنيهات.

‎- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها.

- كرتونة البيض بـ 85 جنيها.

-كرتونة البيض الأحمر بـ88 جنيها.

أسعار الخضروات والسلع الغذائية في منافذ وزارة الزراعة

- 3 كيلو بطاطس 9 جنيهات.

- 5 كيلو بطاطس 15 جنيهًا.

‎- كيلو الأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا.

‎- كيلو الأرز حبة عريضة 15 جنيهًا.

- كيلو زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.

- فول بلدي 12.5 جنيه للكيلو.

- الدقيق سعره إلى 15 جنيهًا.

- العدس الأصفر 500 جرام بسعر 17 جنيها.

- الفاصوليا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- لوبيا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- كيلو السكر بسعر 18.5 جنيه.

- زيت قلية 750 جرام بسعر 35 جنيها.

كما توفر وزارة الزراعة فى جميع منافذها، جميع أنواع العسل من مزارعها، وجميع المخللات، والمربات بأنواعها، وأيضا الخضروات المختلفة بين الخيار والطماطم والبصل والفلفل العادي والملون.