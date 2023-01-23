ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية اللوحات الكهربائية العمومية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافــه سرقة غطاء لوحة كهرباء خاص بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة القسم باستخدام إحدى السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها، مُستخدمين سيارة لنقل المسروقات.

وأضافا بارتكابهما عدد 6 وقائع سرقة أخرى وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامي لعميليهما، أحدهما صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وأمكن ضبطه وبحوزته 6 أغطية لوحات كهربائية عمومية من بينها اللوحة الكهربائية الخاصة بالمُبلغ، واعترف بأنه على علم بالسرقة، ويقوم بالتصرف فيها ببيعها ضمن قطع الحديد الخردة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.