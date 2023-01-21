ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي، وبمناقشته اعترف بسرقتها من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية مستأجرة، بالاشتراك مع آخر «له معلومات جنائية»، ومقيم بذات العنوان.

اعتراف التشكيل العصابي

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدف الأخير، وأمكن ضبطه حال استقلاله «توك توك»، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وارتكابهما واقعتي سرقة.

وجرى بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأقر أحدهما بأن مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.