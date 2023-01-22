عصابة سرقة السيارات في النزهة تعترف: «بناخدها ونغير أرقامها»

«بعد ما بنسرق العربيات بنغير أرقامها ونتحرك بيها براحتنا عشان محدش يتعرف على العربيات المسروقة»، هكذا اعترف الـ3 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات في منطقة النزهة بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة السيارات

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بعد ما نحدد العربية اللي هسنرقها، بنكسر الإزاز بتاعها ونفتح الباب»، متابعاً أنهم يسرقون السيارات من خلال أسلوب «المفتاح المصطنع».

تغيير أرقام السيارات المسروقة

وقال المتهم أثناء التحقيق معه: «بنسرق الأرقام من عربيات واقفة في الشوارع، وبعد كدة نركبها على العربيات اللي سرقناها بعد ما نرمي أرقامها الأصلية، عشان نخفي بيانتها ومعالمها، وبعد كدة نتحرك بيهم عادي».

وأوضح المتهم أنهم قاموا بسرقة 4 سيارات من المنطقة بنفس الأسلوب.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الجمعة القبض على التشكيل العصابي المكون من 3 أشخاص لها سوابق إجرامية، والمتخصص في سرقة السيارات، وأرشد المتهمون عن مكان السيارات المسروقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين الثلاثة، يقول المحامي محمد ثابت، إن عقوبتهم سوف تصل إلى الحبس حسبما نصت المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، لأن وقائع السرقة لم تقترن بظروف مشددة.