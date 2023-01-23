ضبط 5 متهمين بالنصب على الراغبين في تخصيص وحدات سكنية بالقاهرة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية لهم بدائرة القسم، وقدموا عدد 7 إيصالات أمانة على بياض مُذيلين بتوقيع إثنين من المشكو فى حقهم - ضماناً للمبالغ المسلمة لهم لحين إستلام الوحدات- إلا أنهم عقب ذلك إكتشفوا تهرب المتهمين من تنفيذ الإتفاق أو رد المبالغ المالية المسلمة لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن دوره هو إيهام المواطنين بقدرة المتهمين على تخصيص وحدات سكنية لهم لمعرفتهم ببعض المسئولين مقابل تحصله على مبلغ مالى.

بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالنصب عليهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.