ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص في مركز الحامول.

الأعلاف يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني

وضبطت حملة التموين، الأعلاف الحيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك بغرض طرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.