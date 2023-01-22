ضبط 5 أطنان أرز شعير بحوزة مزارع امتنع عن توريدها في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من الأرز الشعير بحوزة مزارع مقيم بأحد مراكز كفر الشيخ، حجبها عن التوريد لبيعها في السوق السوداء بأسعار مختلفة.

ضبط 5 أطنان أرز بحوزة مزارع

وحررت مباحث التموين، محضرا عن الواقعة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة في المضارب المخصصة للتوريد، لحين صدور قرار النيابة.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.