إصابة 3 نتيجة حادث تصادم سيارة في زراعي بني سويف

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نقل، بطريق القاهرة أسوان الزراعي، أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم سيارتين وإصابة 3 أشخاص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام عزبة عوض الله بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إجلاء المصابين، ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور هشام بشري مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: عيد محمد سالم 60 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة، مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود أحمد 59 عامًا، سائق، باشتباه ما بعد الارتجاج، عاطف أحمد حمد 45 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.