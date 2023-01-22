إصابة فتاة في حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط.. «صور»

أصيبت فتاة بجروح وكسور في أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين سيارة ميكروباص وربع نقل وملاكي على طريق قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات عند قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية أرقام «ي ط أ- 9463» قيادة سعيد سيد محمد وسيارة ربع نقل تحمل أرقام «ي س أ- 7792» قيادة محمد علي محمود، وسيارة ملاكي تحمل أرقام «ي ل ط- 8263»، ونتج عن الحادث تلف السيارات الثلاثة وإصابة فتاة تدعى «آية خليفة على» مقيمة قرية المطيعة بمركز أسيوط، وتم نقلها لمستشفى الإيمان لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.