«الجنايات» تستكمل محاكمة 11 متهما في «أحداث شغب العياط» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب العياط».

تنفيذ أعمال إرهابية

وبعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، وجّهت النيابة العامة للمتهمين الـ11 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب العياط»، أنّهم في الفترة من 11 نوفمبر 2016 وآخرين سبق الحكم عليهم، نفذوا أعمالا إرهابية تمثلت في التظاهر واستخدام العنف والقوة ضد المواطنين وترويعهم في داخل البلاد.

استعمال القوة ضد موظفين عموميين

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين كانوا قاصدين من تلك الأعمال الإرهابية إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتعريض حياتهم وأمن المجتمع وسلامته للخطر، والإخلال بالنظام العام، واستعمالهم وآخرين مجهولين العنف والقوة ضد موظفين عموميين، ما عرض حياتهم للخطر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنّهم استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري الضبط القضائي»، المجني عليهما النقيب محمود شميلة، والخفير نظامي شعبان محمد، أثناء مباشرتهم عملهم ومنع تظاهرهم وقطع الطريق.

الاشتراك في عمل تجمهر

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أنّ المتهمين اشتركوا مع آخرين في التجمهر المؤلف من 5 أشخاص وكان غرضهم التأثير على السُلطات في أعمالها.