الدائرة الثالثة إرهاب تنظر إعادة محاكمة 11 متهما في «أحداث شغب العياط»

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب العياط».

تنفيذ أعمال إرهابية

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قيامهم في 11 نوفمبر 2016 وآخرين مجهولين، نفذوا عملا إرهابيا وهو التظاهر واستخدام القوة والعنف وترويع المواطنين داخل البلاد.

استعمال العنف ضد موظفين عموميين

وأضاف أمر إحالة القضية من قبل النيابة العامة، أن المتهمين قصدوا الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وأمن المجتمع وسلامته للخطر، وإلقاء الرعب في نفوسهم، ما عرض حرياتهم وحياتهم للخطر، فضلًا عن استعمالهم وآخرين مجهولين العنف والقوة ضد موظفين عموميين.

التجمهر للتأثير على السلطات في أعمالها

وتابع أمر إحالة القضية، قيام المتهمين باستعمال القوة ضد موظفين عموميين «مأموري الضبط القضائي»، وهما المجني عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد، أثناء مباشرتهم عملهم ومنع تظاهرهم وقطع الطريق، كما اشتركوا مع آخرين في التجمهر المؤلف من 5 أشخاص وكان غرضهم التأثير على السُلطات في أعمالها.