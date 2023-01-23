تفاصيل مقتل موظف على يد زوج ابنته في بني سويف.. مشادة كلامية وخلافات مالية

اصطحبت أجهزة الأمن بمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف، المتهم بقتل والد زوجته إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة؛ لتمثيل الجريمة، وشرح كيفية ارتكابها أمام المحقق من فريق النيابة العامة، موضحا أنه اعتدى عليه وسدد له ضربات قاتلة أسفرت عن وفاته، واستولى منه على مبلغ مالي، واستقل دراجته النارية ولاذ بالفرار.

جريمة بجوار دراجة نارية

خطة محكمة خطط لها المتهم عقب اصطحابه المجني عليه على دراجته النارية لأحد الأماكن، وخلال السير أوقف الدراجة، ونشبت بينهما مشادة كلامية إثر خلاف مالي بينهما انتهى بالاعتداء على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفريغ كاميرات المراقبة

ووفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف، بدأت أحداث القصة بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة، أسفرت الجهود عن تحديد هويته، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، ووراء ارتكاب الواقعة زوج ابنته، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه.

عرض المتهم على الطب الشرعي

خضع المتهم لجلسة تحقيق أمام الجهات المختصة؛ أدلى فيها باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتهم، قال المحامي رأفت حجازي الخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.