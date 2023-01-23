تفاصيل إنهاء شاب حياة جاره في الأميرية.. محام يوضح العقوبة المتوقعة

في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس السبت، تحول أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، إلى حالة من الرعب والخوف، عندما أقدم شاب على قتل جاره باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات نشبت بينهما، بعد أن وصلت بهما إلى طريق مسدود، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جريمة الأميرية

أحداث الواقعة وصلت بإخطار لقسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بعدما قام أحد المتواجدين لحظة ارتكاب الواقعة لنقل جثمان المجني عليه في العقد الثاني من العمر مصاب بجرح نافذ، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الشاب في العقد الثاني من العمر بطعنة نافذة في القلب على يد جاره يدعى «أحمد.ح» وشهرته «سوادة» في العقد الثالث من العمر بسبب خلافات بينهما عقب نشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل أحدهما، وفر المتهم هاربا، إلا ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه.

قرارات النيابة

خضع المتهم لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق بنيابة الأميرية أدلى فيها باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، بالتزامن مع تمثيل جريمته بمسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه المخدرات أو من عدمه.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتهم يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدد بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.