حكاية جريمة.. براءة ضابط شهم تصدى لمسجل خطر حاول الاعتداء على عروس في الهرم

جثة مصابة بطلق ناري في الفخذ الأيسر يقف بجوارها ضابط شرطة برتبة عميد، وفتاة في حالة انهيار، كانت بداية ما حدث في شارع المستقبل الذي يقع بمنطقة الهرم، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، تفاصيل كثيرة أزاحت عنها تحريات المباحث وأقوال فتاة كانت تستعد للزفاف، ووثقتها كاميرات محل تجاري أدت إلى براءة الضابط الشهم من جريمة قتل.

جثة لشاب مصاب بطلق ناري

حضر محقق نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى مسرح الجريمة بعد أن تلقى إخطارا من رئيس مباحث الهرم بوقوع مطاردة بين ضابط شرطة انتهت بقتل مسجل خطر، وبمجرد وصول المحقق وصف المشهد: «جثة لشاب في العقد الثالث من عمره يرتدي قميصا وبنطلون جينز، مصاب بطلق ناري في الفخذ الايسر، الطلقة أحدثت فتحة دخول وخروج، نتيجة قرب المسافة التي خرجت منها، والمتوفي يمسك في يده سلاحا أبيضا -سنجة- وصرحت النيابة بدفن المجني عليه بعد عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة».

إحباط واقعة سرقة واعتداء على عروس

استكمل المحقق معاينة مسرح الجريمة، وتحفظ على 3 كاميرات لفحصها، وبدأ مناقشة الفتاة، وقالت إنها كانت تسير بصبحة أختها، 8 سنوات، وأنها تستعد لحفل زفافها، وكانت متجهة إلى منزل إحدى صديقاتها وفوجئت بالشاب المتوفى يهاجمها بصحبة شاب آخر، وأخرج سلاحا أبيضا، وحاول سرقة حقيبة اليد منها، وبدأ ملامسة جسدها، وتصادف مرور سيارة شرطة، فاستغاثت بها وأسرع الضابط إليهم وأخرج سلاحه وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء لتخويف المتهمين، إلا أن الشاب حاول طعنه بالسلاح الأبيض، فدافع الضابط عن نفسه وخرجت طلقة أصابت الشاب في فخذه، وسقط جثة هامدة، وتمكن الضابط من القبض على المتهم الثاني.

براءة الضابط الشهم

انتهى المحقق من سماع أقوال الفتاة وتوجه إلى كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، وجاءت ورصدت مقاطع الفيديو تفاصيل الجريمة، والتي جاءت مطابقة لأقوال الفتاة، وبدأ المحقق مناقشة الضابط، والذي أكد أنه مشرف تأمين المنطقة الأثرية، وجاءت أقواله مطابقة لأقوال الفتاة وما رصدته كاميرات المراقبة.

عقب الانتهاء من سماع أقوال الضابط، ناقش المحقق الشاب المتهم الثاني، وأكد صحة ما جاء على لسان الفتاة والضابط، وقررت النيابة حبس الشاب على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض وسرقة بالإكراه، وتمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد.