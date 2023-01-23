فوز طبيبة في جامعة أسيوط بجائزة النشر المتميز لعام 2022

هنأت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة سحر عبد الباقي محمد، أستاذ ورئيس قسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم بمعهد جنوب مصر للأورام، على فوزها بجائزة المعهد للنشر المتميز لعام 2022.

الحركة العلمية والبحثية

وأكدت القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط سعي إدارة الجامعة الدائم والمستمر في تشجيع أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين على مواصلة العمل المثمر والفاعل بما يسهم في إثراء الحركة العلمية والبحثية بها وغزارة إنتاجها، الذي يعكس إيمان الجامعة بأهمية الانفتاح العلمي والبحثي وأثره في مواكبة التطور العلمي العالمي وإثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة وتحسين تصنيف الجامعة دوليا.

جهود أعضاء هيئة التدريس

وأوضحت الدكتورة إيمان مسعد، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، أن فوز الدكتورة سحر عبد الباقي، جاء بناء على موافقة مجلس المعهد بجلسته المنعقدة لشهر يناير الجاري، مشيدة بدعم ورعاية الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين المبذولة والمساهمة الفعالة في مجال النشر العلمي، بما يخدم البحث العلمي، فضلا عن تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم في مختلف التخصصات ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي.