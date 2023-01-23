بدء تشغيل العيادات المسائية بمستشفيات جامعة أسيوط.. اعرف المواعيد

أعلنت إدارة المستشفيات الجامعية في أسيوط بدء العمل بالعيادات المسائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي ومستشفى الراجحي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تقديم الخدمة في مستشفى الراجحي خلال الفترة المسائية

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن تفعيل الخدمية المسائية يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمترددين على المستشفيات الجامعية، حيث تتضمن قائمة أطباء عيادات الجهاز الهضمي والكبد الدكتور أشرف عثمان، ‏والدكتورة ماجدة شحاتة والدكتور شريف كامل، والدكتور محمد اليمني، والدكتورة ناهد مخلوف، والدكتورة سحر حساني والدكتورة لبنى عبد الواحد، والدكتور محمد عبد الحكيم، والدكتورة مروة أبو كريشة، والدكتور عبد الحميد محمد، والدكتورة شيماء حنفي، والدكتور أحمد طه، والدكتور بشير أبو سعود، والدكتور رامي عبد الرحيم، والدكتور محمود حسب النبي.

العيادة المسائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي

كما تضمنت قائمة أطباء الأمراض الباطنة المسائية بالمستشفي الجامعي الرئيسي ‏الدكتور محمد رجب، والدكتور محمد عصام، والدكتورة منار صلاح، والدكتورة نورة جمال، والدكتور إيهاب أحمد، والدكتورة شيماء صابر، والدكتور بولا رفائيل، والدكتورة ماريا حمدي، والدكتورة إسراء ناجح، والدكتور هاني عباد، والدكتور مصطفى عبد الرافع، والدكتور أندروا نادر، والدكتور سامي حمدي، والدكتور أحمد صفوت.

وتضم عيادة الجراحة الدكتور أحمد القوسي، والدكتور أحمد جمال حمدان، والدكتور أحمد عبده، والدكتور حمادة فتحي، والدكتور محمد علي.