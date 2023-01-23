خبير تكنولوجي يحذر من تطبيق «تيك توك»: يخترق الهواتف ويراقب مستخدميه

مستقبل مجهول تنتظره منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلن مفوض الاتحاد أن الكتلة الأوروبية ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لحماية خصوصية مواطنيها، حتى إذا اضطرت إلى حظر التطبيق من كامل دول الاتحاد.

وقال خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي «رودي شوشاني»، في حديثه عبر «زووم»، ببرنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إنّ ما يشغل بال الاتحاد الأوروبي هو الحفاظ على الخصوصية لدى مواطنيه، خصوصًا بعدما أصبح التطبيق متنفسًا للملايين منهم.

وأوضح أن هناك العديد من القوانين يُنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة بسبب اختراقات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي كافة، وأشار إلى فرض فرنسا غرامة على استخدام «تيك توك»، كما منعت أمريكا أعضاء مجلس النوب من تحميل التطبيق على هواتفهم الشخصية، وهو ما يؤثر على إيرادات التطبيق واستخدامه ويُسهم في إجراءات حجبه.

وأكد الخبير التكنولوجي أن تيك توك أكبر منصة تتعرض لحياة المواطنين الشخصية على مستوى العالم ولديه القدرة على مراقبة محتويات مستخدميه، وقادر على اختراق الباسورد الشخصي للبريد الإلكتروني والهواتف الشخصية للمستخدمين.