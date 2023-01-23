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السيسي: نحتاج إلى أعمال فنية للحفاظ على صورة «الداخلية»

كتب:

نرمين عفيفي
01:00 م | الإثنين 23 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفنانين أحمد بدير ومحمد الكيلاني، على الفقرة الفنية التي قدماها خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلا إنّنا بحاجة إلى مسلسلات لتجسيد بطولات الشرطة والشخصيات الحقيقية التي ظهرت في الفقرة الفنية، حتى إذا كان المسلسل من 5 حلقات فقط، لتعريف المصريين بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، أنّنا بحاجة للحفاظ على الصورة الجيدة للمصري الذي يعمل في الشرطة المصرية، والذي تعرّض لمحاول هدم خلال آخر 10 سنوات.

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