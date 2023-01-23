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السيسي يكرّم «أم الشرطة المصرية» وابنة صلاح ذو الفقار (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
01:08 م | الإثنين 23 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم الدكتورة ليلى تكلا

الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم الدكتورة ليلى تكلا

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة ليلى تكلا، المُلقبة بـ«أم الشرطة المصرية»، لدفاعها الدائم عن الأبطال من رجال الشرطة والجيش، وكما أنّها أرملة الدكتور عبدالكريم درويش، أحد أبطال معركة الإسماعيلية، والذي لُقب بـ«أبو الشرطة العصرية في العالم العربي».

كما كرّم الرئيس خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، الدكتورة منى ذو الفقار، ابنة ضابط الشرطة والفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

كما كرّم الرئيس السيسي، العميد طيار أيمن محمد عديل قايد، نجل قائد بلوكات النضال بالسويس أثناء المواجهات مع الاحتلال، وعبدالرحمن فاروق أبوزيد، حفيد البطل الشهيد أبوزيد أحمد رزق.

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بقلم نرمين عفيفي