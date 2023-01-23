مقدم من مصابي الشرطة للرئيس السيسي: فقدت يدي لكن قلبي ينبض بحب مصر

أعرب المقدم طارق عبدالوهاب، أحد مصابي الشرطة، الذي فقد ذراعيه أثناء تأدية عمله، عن سعادته البالغة بالوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الشرطة الـ71، قائلا: «أتشرف بوجودي أمام الرئيس السيسي، لقد أُصبت أثناء وقوفي أمام من كان يريد إطفاء فرحة أهلنا بأول ذكرى لثورة يونيو المجيدة، وأنا وزملائي لم نتردد لحظة في الفداء بأرواحنا».

وأضاف عبدالوهاب، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71، على شاشة «إكسترا نيوز»: «فقدت يدي لكني لم أفقد انتمائي لوطني، وما زال قلبي ينبض بحب الوطن، ولساني يهتف بتحيا مصر، وحين أتذكر بسالة زملائي في الشرطة، أقول لو طُلب مني أن أؤدي واجبي وأتعرض لنفس الإصابات ألف مرة، فسأؤدي واجبي فداء لوطني».

وقال البطل: «أتمنى خدمة بلدي مرة أخرى بعد التعافي من إصابتي، مصر أم الدنيا، وستصبح قد الدنيا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».