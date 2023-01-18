«قومي المرأة» يشيد بفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية في قوات حفظ السلام بمالي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية في قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في مالي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها، قائلة إنها وجوه مشرفة للمرأة المصرية من قلب الأمم المتحدة، وتحيا مصر بسيدات أظهرن صورة القوة والشجاعة والإصرار والعزيمة للمرأة المصرية.

تخليد الأسماء

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الفريق النسائي الكامل الذى يشارك لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، يشير إلى كفاءة ونجاح المرأة المصرية بالإضافة إلى أن التاريخ سيخلد أسمائهم، فهن مصدر فخر للوطن ونموذج ملهم تحتذى به جميع الفتيات، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

وجدير بالذكر، أن الفريق مكون بالكامل من النساء ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد يقوم بتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وذلك من خلال إنقاذ الأرواح عبر رصد وإبطال مفعول العبوات الناسفة.

وبحسب المينوسما، فقد تشكل الفريق النسائي المصري لكشف وإبطال مفعول العبوات الناسفة الارتجالية، كواحد من ثلاث فرق من نوعها أسستها وحدة الشرطة المصرية المُشكلة العاملة في صفوف البعثة، وذلك إبان نشرها في منطقة دوينتزا، في مالي في عام 2017.