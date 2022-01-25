جامعة أسيوط تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ70 وثورة 25 يناير

توجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى جموع شعب مصر بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، مشيداً بما تشهده الدولة من ثورة جهد مخلص وعمل متواصل لتحقيق خططها المنشودة للتقدم والرخاء وبناء ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من أجل أن تكتمل ملامح الجمهورية الجديدة وخلق دولة تنعم بالحرية والتقدم والرخاء وتوفر لشعبها أسس الحياة الكريمة فى ظل القيادة السياسية الرشيدة.

رئيس جامعة أسيوط يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

كما توجه رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكافة قادة وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ70، مشيداً بالجهد الأمني وما تشهده الوزارة من تقدم وتطور في خدماتها الممتدة على مستوى الجمهورية وفى كافة مجالات الخدمات الشرطية وهو ما أثمر عن تمكين الدولة المصرية من دحض الإرهاب وقوى الشر والتخريب واستعادة أمن واستقرار الوطن.

مطار أسيوط الدولى يحتفل بعيد الشرطة الـ 70

فقما نظمت إدارة مطار أسيوط الدولى اليوم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة لجميع الجهات الشرطية العاملة بالمطار، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الطيار حسين السعيد مدير مطار أسيوط الدولي

وجاء ذلك بحضور الطيار أشرف عزازى مدير مبنى الركاب والعقيد سامح كمال مدير مكتب الأمن الوطني بالمطار والعميد أحمد شكرى مدير شرطة أمن الموانئ بالمطار، حمد أمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والعقيد أيمن مفتاح مدير مباحث المطار، والعقيد هيثم حافظ نائب مدير جوازات المطار، ولفيف من الأمناء والأفراد.