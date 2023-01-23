«التنسيقية» تعقد ورشة عمل عن الدراما المصرية وصناعة المحتوى

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول «الدراما المصرية وصناعة المحتوي»، وذلك في إطار إهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

ورشة التنسيقية

وتتناول ورشة التنسيقية، مناقشة عدة محاور، منها دور القوى الناعمة وتأثيرها المباشر في بناء الأجيال وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الإلكترونية على صناعة المحتوى، وكيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدولة اقتصاديا، فضلا عن إصلاح البنية التشريعية لتسهيل حركة الابداع والفن ودور شركات الانتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار.

حضور الورشة

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأحمد خالد عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎