رئيس «خطة النواب» لقناة الحياة: القطاع الخاص يجعل الاقتصاد أكثر مرونة

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدول المتقدمة لكي يتعافى اقتصادها تستغرق 6 أشهر باستخدام سياستها النقدية والمالية.

أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد

وأضاف «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدول الناشئة مثل مصر و45 دولة أخرى لا تستغرق طويلا لتتعافى من الصدمة مقارنة بالدول الضعيفة في هذه الحالة، وعلاج ذلك هو القطاع الخاص الذي يجعل الاقتصاد أكثر مرونة.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سيستمر 4 سنوات بمراجعة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية مثل البنك الدولي والأوروبي والأفريقي.

شبكة حماية اجتماعية

وأوضح أن مصر لديها شبكة حماية اجتماعية مثل تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة ومنظومة رغيف الخبز وزيادة المرتبات والمعاشات سنويا والحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، كل هذه الشبكة لكي يكون الاقتصاد أكثر إنصافا خاصة في ظل هذه الأزمات.