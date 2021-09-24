بطولة شطرنج على قهوة بلدي بالمنوفية.. والجائزة «لحاف فايبر»

اعتاد شباب قرية «ميت خاقان»، التابعة لمدينة شبين الكوم في المنوفية، على التجمع مساء كل خميس، للمشاركة في «بطولة الشطرنج»، غير الرسمية، والتي ينظمها مسؤولو منطقة المنوفية للشطرج، بهدف الاستمتاع باللعبة ومبارياتها، ويخصص منظمو البطولة جوائز للفائزين تختلف باختلاف الراعي، وكان آخرها «لحاف» وقبلها كانت الجائزة «فلتر مياه».

منظم بطول شطرنج ميت خاقان بالمنوفية: اللاعبين مصنفيين دوليا

وقال سمير الزناتي رئيس لجنة المسابقات بمنطقة المنوفية للشطرج، ومنظم البطولة، إنه ينظم بطولة للشطرج كل خميس في قرية «ميت خاقان»، بمشاركة العديد من اللاعبين المميزين لأنهم مصنفين على مستوى اللعبة دوليا، موضحا أن هناك من يعاونه في تنظيم البطولة وأهمهم الكابتن «محمد بدر»، وهو لاعب وحكم دولي، والكابتن محمد جوهر لاعب دولي، والكابتن محمد صبيح.

زناتي: بطولة ميت خاقان تقام كل أسبوع على قهوة بلدي

وأضاف «الزناتي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البطولة تقام كل يوم خميس بمقهى بلدي بالقرية تسهيلا على اللاعبين، موضحا أن الهدف الرئيسي لتلك البطولات هو نشر اللعبة وزيادة التعارف بين اللاعبين، في محاولة لتكوين منتخب من المنوفية: «نمارس اللعبه بأقل تكاليف لدرجه أننا عندما لا نجد راعي لأي بطولة يتبرع بالجائزة أحد اللاعبين المشاركين كنوع من التشجيع».

منظم البطولة: الجائزة هذا الأسبوع «لحاف» وقبلها كانت فلتر مياه

وأوضح، أن جائزة بطولة ميت خاقان تختلف باختلاف الراعي كل أسبوع، فهذا الأسبوع كان الراعي صاحب محل مفروشات فقام بإهداء الفائز «لحاف فايبر»، والبطولة السابقة كان الراعي صاحب محل أدوات صحية فقرر إهداء الفائز «فلتر مياه»، وأشار إلى أن البطولة تساهم في انتشار اللعبة، خاصة أن جميع المشاركين من عشاق اللعبة على مستوي الجمهورية، موضحا أن البطولة أصبحت جماهيرية ويأتي الكثير من الشباب لمتابعتها والاستمتاع بالمباريات.